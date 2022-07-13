Боб с многослойным затылком – трендовая стрижка в элегантном классическом стиле

Среди стрижек под названием боб есть много разных оригинальных и привлекательных вариантов. Однако среди них выделяется классический боб с многослойным затылком, который помогает создать стильный и элегантный образ.

Концепция

Это очень красивая прическа с большим объемом, удлинением к лицу или пышной затылочной зоной, особенно у макушки. Отлично смотрится стрижка с челкой (она может быть прямой, косой или рваной), не менее привлекательно выглядит прическа без челки с ровным вертикальным пробором посередине или сбоку.

Преимущества

Первое заключается в том, что такая прическа выглядит более объемной, поэтому отличным выбором она станет для обладательниц тонких волос. С помощью техники градации с каждым отдельным слоем создается все больший и больший объем. Эта модель имеет четкую форму, которая обычно характеризуется диагональными линиями. В затылочной зоне образуется так называемый шар, который и создает целостный и эффектный образ.

Техника позволяет носить прическу даже без укладки, поскольку каждая прядь имеет свое место и легко его занимает после просушивания. Плюсом является и то, что прическа подходит дамам всех возрастов, она отлично корректирует форму лица и однозначно молодит (поэтому ее часто предпочитают представительницы прекрасного пола более зрелого возраста).

Прическа может быть как повседневной и деловой, так и нарядной, в чем также есть свой плюс.

Кому подойдет

Как уже было сказано, выбор этой прически является стратегическим для обладательниц тонких волос, она также подходит дамам среднего и старшего возраста. Боб с многослойным затылком подойдет круглолицым девушкам, особенно если предпочесть вариант с удлинением в форме А-силуэта. Приподнятые волосы на макушке зрительно увеличивают рост и удлиняют лицо. Кроме того, длинные пряди у лица помогают слегка прикрыть пухлые щечки и замаскировать двойной подбородок (если они по длине достигают области шеи).

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Прическа также подойдет дамам с удлиненным лицом. Достаточно отказаться от удлинения к лицу и выбрать более круглую форму. Объем в боковых зонах позволит несколько расширить и округлить лицо.

Как укладывать

Помойте голову и приступайте к сушке волос. Начинайте с затылочной зоны, отделяя волосы снизу горизонтальными проборами и используя фен и брашинг (подойдет фен с диффузором). Поднимайте вверх к макушке, затем по такому же принципу просушите боковые зоны и челку. Ее также можно вытянуть брашингом с легкой завивкой на кончиках, а можно оставить ровной и даже немного выровнять при помощи утюжка. Чтобы прическа держала форму, можно предварительно перед просушиванием нанести на волосы стайлинговое средство.

Как ухаживать

Уход также является несложным, поскольку от вас требуется всего лишь регулярное мытье волос и периодическая коррекция в салоне. Необходимо как минимум раз в два месяца подстригать кончики, чтобы сохранить форму. Если волосы окрашены, следуйте инструкции для соответствующего красителя.

Не злоупотребляйте использованием термоприборов, периодически сушите волосы естественным способом. Не мойте голову каждый день, иногда пользуйтесь сухим шампунем.