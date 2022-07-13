Открыло тайну объяснение об НЛО на день рождения

Да о таком появлении НЛО в синем небе фанатам можно было только мечтать! Светящийся серебристый объект — это просто бальзам на душу охотникам за инопланетянами!

Вот потому 10 июля около 6 часов вечера жители Бристоля начали дружно стекаться на улицы Северного Филтона, хвататься за смартфоны и выкладывать в сеть снимки. Наверняка считали, что им страшно повезло оказаться свидетелями полета уникального космического аппарата пришельцев.

Правда, форма у него не соответствовала общепринятым представлениям о летающих тарелках, а больше смахивала на ракету. А почему бы, собственно говоря, и нет? Но далеко не все безоговорочно поверили в НЛО. Так, Дэвид Лихи, сделавший снимок, вообще усомнился и предположил:

«Возможно, это просто метеорологический шар, но никогда [точно] не знаешь. Он поднимался медленно, я думаю — никаких резких движений, так что, может быть, это не инопланетянин».

В онлайн-издании BristolLive уже успели напечатать снимки с описанием активности неизвестного внеземного аппарата, мерцающего серебристым светом. Только представьте себе, какой шок был у наблюдателей объекта и у читателей соответствующего сообщения, когда нашелся виновник запуска этого НЛО.

Спустя всего несколько часов после того, как люди поделились снимками некоего объекта, Тим, живущий в районе Сент-Джордж, признался, что блестящий «летательный аппарат» на самом деле был воздушными шарами, подаренными ему на день рождения двоюродным братом Джонатаном, и пошутил:

«Так что, наверное, я тот самый инопланетянин, которого вы ищете — инопланетянин из Сент-Джорджа!»

Тем самым мужчина положил конец теориям об НЛО, парящем над одной из улиц, объяснив, что праздновал свое 50-летие и потерял оба наполненных гелием шара (один был в виде цифры 5, а другой — 0) во время вечеринки в саду. Случилось это около 4 часов вечера в воскресенье. На шариках даже была наклейка с поздравлением от Джонатана: «50-летием, Тим!».

Познакомившись с этим объяснением, один читатель BristolLive в шутку заявил:

«Этот парень явно правительственная подсадка, пытающаяся скрыть правду».

Источник информации и картинок: dailystar.co.uk

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