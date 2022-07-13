Под удар ВСУ в пригороде Луганска попал полигон с боеприпасами

Под удар украинских военных в пригороде Луганска попал полигон, на котором хранились боеприпасы, сообщил помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев.

«Наше ПВО отработало – сбили практически все ракеты, кроме одной, которая нанесла поражение по полигону, где был склад с боеприпасами. <…> Боеприпасы горели, взрывались, разлетались на полтора, два, а то и три километра», – передает ТАСС слова Киселева.

По словам Киселева, пострадавшие и разрушения зафиксированы в результате обстрела ВСУ пригорода Луганска, для расследования произошедшего будет создана специальная комиссия.

«К сожалению, есть пострадавшие, есть разрушения. <…> Комиссия будет создана, будет работать. Расследование я сам лично буду проводить, почему так произошло», – сказал он.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что вооруженные формирования Украины нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность Луганска.

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