ЦБ сообщил об утроении числа выявленных финансовых пирамид
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За первые шесть месяцев 2022 года выявлено в три раза больше финансовых пирамид и «нелегалов», чем годом ранее, сообщил Центробанк.
«В январе-июне 2022 года Банк РФ выявил 2288 субъектов (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и других) с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид», – цитирует сообщение ЦБ РИА «Новости».
Это втрое больше, чем число выявленных подобных компаний за аналогичный период 2021 года, и лишь немногим меньше показателя за весь прошлый год.
Регулятор пояснил, что из-за санкций изменились условия работы легальных финансовых институтов, чем воспользовались злоумышленники.
Больше пирамид и нелегалов стали действовать в Сети (79% от общего числа), в основном это проекты с коротким сроком жизни и небольшим первоначальным взносом.
В апреле в Казани арестовали шестерых руководителей и активных участников финансовой пирамиды Finiko, задержанных по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
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