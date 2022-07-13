 

ЦБ сообщил об утроении числа выявленных финансовых пирамид

13.07.2022, 13:48, Новости дня
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За первые шесть месяцев 2022 года выявлено в три раза больше финансовых пирамид и «нелегалов», чем годом ранее, сообщил Центробанк.

«В январе-июне 2022 года Банк РФ выявил 2288 субъектов (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и других) с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид», – цитирует сообщение ЦБ РИА «Новости».

Это втрое больше, чем число выявленных подобных компаний за аналогичный период 2021 года, и лишь немногим меньше показателя за весь прошлый год.

Регулятор пояснил, что из-за санкций изменились условия работы легальных финансовых институтов, чем воспользовались злоумышленники.

Больше пирамид и нелегалов стали действовать в Сети (79% от общего числа), в основном это проекты с коротким сроком жизни и небольшим первоначальным взносом.

В апреле в Казани арестовали шестерых руководителей и активных участников финансовой пирамиды Finiko, задержанных по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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