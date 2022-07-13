Томского экс-вице-губернатора Гурдина задержали по подозрению в растрате

Бывший вице-губернатор Томской области Юрий Гурдин задержан правоохранителями по уголовному делу о растрате, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Гурдин задержан в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 160 УК РФ (растрата). В настоящее время с ним проводятся необходимые следственные мероприятия», – сказал собеседник РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что бывший замглавы МЧС Андрей Гурович задержан в Москве по подозрению в должностных преступлениях.

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