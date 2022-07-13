 

Москва требует расследования в отношении бывшего советника Трампа по государственным переворотам

13.07.2022, 13:45, Разное
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Москва потребовала расследования заявлений Джона Болтона, бывшего советника Трампа по национальной безопасности, о заговоре с целью организации государственного переворота в зарубежных странах. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Признание Болтона дипломат расценила как факт. Она заявила: “Это факт для международного расследования”.

Захарова отметила, что заявления, подобные признанию Болтона о планировании переворотов за рубежом бывшим советником, никогда ранее не делались государственными чиновниками. Это требует ответа и разбора, сказала она. Она сказала: “Я не помню, чтобы кто-то из людей, находящихся у власти в течение многих лет или при разных президентах, говорил, что он планировал государственные перевороты за рубежом”.

Джон Болтон, бывший посол США в ООН и советник Белого дома по национальной безопасности, признал свою причастность к планированию переворотов за рубежом. Он заявил, что противостояние оппозиции в Венесуэле было неудачным. Он отметил, что бывший президент США Дональд Трамп не был достаточно компетентен, чтобы осуществить “тщательно спланированный государственный переворот”.



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