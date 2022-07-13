 

Россияне смогут наблюдать суперлуние 13 июля

13.07.2022, 13:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Россияне, в том числе и жители Тверской области, станут свидетелями редкого астрономического явления в среду, 13 июля. В этот день произойдет суперполнолуние, причем Луна приблизится к Земле на расстояние 362 000 километров. Московский планетарий напоминает о редком астрономическом явлении.
Полнолуние и перигей, который является самой близкой к Земле точкой на орбите Луны, совпадают каждый год. Однако редко случается так, что они встречаются на расстоянии менее 9 часов. Такое совпадение называется Суперлунием и произойдет 13 июля 2022 года.

Перигей – это расстояние, на котором Луна находится ближе всего к Земле. Это произойдет в 12:09 по московскому времени. Диаметр естественного спутника будет виден в течение 33 минут и 27 секунд. 13 июля полнолуние наступит в 21:38 по московскому времени. Эта дата также станет лучшим временем для наблюдения Суперлуния 2022 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.08.21 / Деньги потрачены зря: каких ошибок стоит избегать при покупке джинсов, чтобы они не пылились на полке в шкафу

15.12.21 / Пандемия и ресторанный бизнес: Москва становится новой гастрономической столицей

25.04.22 / Мнение: Фрагменты стрима о Жириновском

02.02.21 / Мнение: Газпром спас Европу от морозов с выгодой

05.03.22 / Samsung готовится возобновить работу в России

28.04.22 / Собянин сообщил о создании новой транспортной системы в Москве

18.03.22 / Платформа – полная противоположность женственной обуви с тонким каблуком, и теперь она снова в моде

04.06.22 / Обратный эффект санкций вынуждает Запад переходить от конфронтации к поискам компромисса с Россией

30.05.21 / “Никого другого Лукашенко ни во что не ставит”

05.04.22 / Bloomberg раскрыл позитивный эффект санкций против России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика