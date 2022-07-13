Россияне смогут наблюдать суперлуние 13 июля

Россияне, в том числе и жители Тверской области, станут свидетелями редкого астрономического явления в среду, 13 июля. В этот день произойдет суперполнолуние, причем Луна приблизится к Земле на расстояние 362 000 километров. Московский планетарий напоминает о редком астрономическом явлении.

Полнолуние и перигей, который является самой близкой к Земле точкой на орбите Луны, совпадают каждый год. Однако редко случается так, что они встречаются на расстоянии менее 9 часов. Такое совпадение называется Суперлунием и произойдет 13 июля 2022 года.

Перигей – это расстояние, на котором Луна находится ближе всего к Земле. Это произойдет в 12:09 по московскому времени. Диаметр естественного спутника будет виден в течение 33 минут и 27 секунд. 13 июля полнолуние наступит в 21:38 по московскому времени. Эта дата также станет лучшим временем для наблюдения Суперлуния 2022 года.