В Германии сообщили сроки отказа от российских нефти и угля

Министерство финансов Германии объявило об установлении крайнего срока отказа от российских энергоносителей. Йорг Кукис (заместитель главы министерства) заявил, что Германия прекратит закупки угля из РФ с 1 августа, а от закупок российской нефти откажется с 31 декабря этого года. Об этом сообщило агентство Reuters.

“Каждый, кто читал историю трубопровода “Дружба”, который был инструментом советской империи Восточной Европы, знает, что избавиться от этой зависимости не тривиально, но именно этого мы добьемся в течение нескольких месяцев”, – заявил глава министерства финансов Германии.

Следует отметить, что РФ отвечает за 40% импорта угля в Германию и 40% импорта нефти. Это составляет 158 миллиардов кубометров в год. По словам Кукиса, теперь Берлин будет активно искать альтернативные источники энергии, чтобы восполнить пробел, образовавшийся из-за отказа от российских энергоносителей.