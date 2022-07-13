Мнение: Яшин

Муниципальному депутату Красносельского района Москвы Илье Яшину грозит до 10 лет колонии. Яшин обвиняется в совершении преступления, за которое предусмотрена ответственность по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).

За что Илья стал фигурантом уголовного дела? За то, что распространил в прямом эфире на своем YouTube-канале информацию о спецоперации России на Украине, которую следствие признало фейковой.

Ситуация, конечно, парадоксальная. Россия ни с кем не воюет, на Украине идет спецоперация, а уголовные дела возбуждаются, как «по законам военного времени», как будто в России объявлено военное положение.

Так или иначе, но у Ильи Яшина не было ни единого шанса остаться на свободе. Но он не уехал из России, не дезертировал, не стал поучать из безопасного далека, как жить и что делать россиянам …

Как тут не вспомнить Анну Андреевну Ахматову, которая еще в 1961 году написала:

Нет, и не под чуждым небосводом,

И не под защитой чуждых крыл, –

Я была тогда с моим народом,

Там, где мой народ, к несчастью, был.

На снимке: Илья Яшин 6 мая 2012 года, фотография отсюда

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