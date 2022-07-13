Песков счел юридическим казусом украинский законопроект по несуществующей Ичкерии

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал юридическим казусом и безграмотностью внесенный в Верховную раду Украины законопроект о признании суверенитета самопровозглашенной и несуществующей Чеченской Республики Ичкерия (террористическая организация, запрещена в России).

«Здесь просто юридическая безграмотность, потому что такого субъекта не существует. Это просто юридический казус такой», – передает ТАСС его слова.

Представитель Кремля подчеркнул, что соответствующий законопроект с несуществующим субъектом «говорит о качестве законотворческой работы в Верховной раде».

Подобная инициатива повеселила главу Чечни Рамзана Кадырова, который назвал авторов проекта «тугодумами, окончательно потерявшими связь с реальностью», и предложил Раде провести «дебаты о признании Плутона планетой или поднять очень важный вопрос о том, не проголодались ли три слона и черепаха, на которых стоит земля».

Напомним, чеченцы из террористического так называемого батальона Джохара Дудаева заявили, что будут воевать против РФ и главы Чечни Рамзана Кадырова на стороне Украины. Глава СНБО Украины Алексей Данилов пообещал появление «свободной Ичкерии». Кадыров подчеркнул неизбежность «дешайтанизации» Украины.

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