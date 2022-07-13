 

Памфилова оценила уровень конкуренции на предстоящих выборах

13.07.2022, 13:05, Новости дня
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Уровень конкурентной борьбы среди кандидатов на предстоящих выборах высших должностных лиц 11 сентября достаточно высок, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

«Средний уровень конкуренции на выборах на данный момент достаточно высокий. Для нас важно, чтобы кандидаты представляли интересы всех избирателей в регионе», – приводит слова Памфиловой Telegram-канал «ЦИК России».

Она подчеркнула, что в сентябре после выборов ЦИК обязательно проанализирует взаимосвязь процента муниципального фильтра в каждом субъекте страны с уровнем конкуренции на выборах.

Также ЦИК привел данные на 13 июля, иллюстрирующие уровень конкуренции.

Всего 31 тыс. мандатов и выборных должностей, выдвинуто 18 тыс. 772 кандидата. Из них: 14151 от 23 политических партий; 4438 – самовыдвижение; 183 от шести общественных организаций;

Кандидатов выдвинули 23 из 29 партий, имеющих право участвовать в выборах.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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