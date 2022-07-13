Кремль опроверг обсуждение беспилотников на встрече Путина с иранским лидером

Президент РФ Владимир Путин не будет обсуждать с иранским лидером закупку беспилотников, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, будет ли обсуждаться тема беспилотников в Тегеране.

Путин посетит Иран с визитом 19 июля и примет участие в трехстороннем саммите с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и президентом Турции Тайипом Эрдоганом, а также проведет двусторонние встречи.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Иран якобы готовится передать РФ «несколько сотен» беспилотников. Он отметил, что «иранское правительство готовится предоставить» РФ «несколько сотен БПЛА, в том числе с оружейными возможностями».

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