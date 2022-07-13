 

Кремль опроверг обсуждение беспилотников на встрече Путина с иранским лидером

13.07.2022, 13:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент РФ Владимир Путин не будет обсуждать с иранским лидером закупку беспилотников, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, будет ли обсуждаться тема беспилотников в Тегеране.

Путин посетит Иран с визитом 19 июля и примет участие в трехстороннем саммите с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и президентом Турции Тайипом Эрдоганом, а также проведет двусторонние встречи.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Иран якобы готовится передать РФ «несколько сотен» беспилотников. Он отметил, что «иранское правительство готовится предоставить» РФ «несколько сотен БПЛА, в том числе с оружейными возможностями».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.06.21 / В Украину прибыла делегация Ирана для переговоров по сбитому самолету МАУ

15.01.21 / В РФ предложили, чем компенсировать прекращение полетов по ДОН

01.07.20 / Явка на голосовании по Конституции за шесть дней составила 55,22%

08.05.21 / Телеведущий Кожухов рассказал о стыде перед грузинами

13.11.21 / В Швеции сумели получить электрический ток из фасоли

11.09.21 / Глава «Нафтогаза» заявил о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2»

19.11.21 / Ростех начал серийное производство корректируемых ракет для РСЗО «Торнадо-С»

19.03.21 / Испания стала четвёртой в Европе страной, легализовавшей эвтаназию

16.05.22 / Главы МИД ЕС не смогли согласовать шестой пакет санкций против России

11.02.21 / Депутаты Закарпатского облсовета от “За майбутнє” отозвали подписи под требованием отменить санкции против трех телеканалов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика