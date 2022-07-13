 

Электрический пикап Geely Radar дебютирует 12 июля

13.07.2022, 12:20, Разное
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Китайский автогигант Geely продолжает наращивать производство электрокаров, превзойдя по объемам американского конкурента Tesla.

Известно о выходе в продажу недорогого электрического кроссовера Geometry E, который выдает запас хода на электротяге около 400 километров. Презентация новинки состоится одновременно с выходом модели под новой маркой Radar. В компании ранее анонсировали, что премьера модели пройдет 121 июля, тогда как первые продажи начнут до конца текущего года.

Уровень мощности и другие характеристики пока засекречены. Вместе с тем автомобиль можно рассмотреть на официальных снимках. Эксперты пока не готовы озвучивать прогнозы относительно стоимости нового китайского электрокара.



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