Электрический пикап Geely Radar дебютирует 12 июля

Китайский автогигант Geely продолжает наращивать производство электрокаров, превзойдя по объемам американского конкурента Tesla.

Известно о выходе в продажу недорогого электрического кроссовера Geometry E, который выдает запас хода на электротяге около 400 километров. Презентация новинки состоится одновременно с выходом модели под новой маркой Radar. В компании ранее анонсировали, что премьера модели пройдет 121 июля, тогда как первые продажи начнут до конца текущего года.

Уровень мощности и другие характеристики пока засекречены. Вместе с тем автомобиль можно рассмотреть на официальных снимках. Эксперты пока не готовы озвучивать прогнозы относительно стоимости нового китайского электрокара.