Качественные пневматические пули

Если требуется купить пули пневматические жсб 5,5 , в этом поможет интернет-магазин «KARABIN-NN.RU». в каталоге имеется большой выбор расходных материалов отменного качества, в частности, данные пули, вес которых составляет 1,175 грамма. Они сортируются и продаются в пачки, в каждой из которых имеется 500 штук. Сами пульки изготовлены в форм-факторе domed, потому, их передний элемент имеет закругление, а юбка довольно широкая.

Качественные пули для пневматики

Предлагаемая продукция отличается высокой надежностью. Их небольшой вес делает их универсальными, что дает возможность человеку точно стрелять на расстоянии более 100 метров без снижения общей кучности. Производятся эти пульки в Чехии компанией JSB, которая занимает лидирующие позиции в сфере производства пуль для современного пневматического оружия. К достоинствам предлагаемой продукции можно отнести:

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Отсутствие облоя,

Почти нулевой разброс по весу,

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