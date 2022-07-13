Мнение: Хотели больно ударить по России…

Турки злорадствуют по поводу хода экономической войны между РФ и ЕС.

Хотели больно ударить по России…

Запад хотел больно ударить по России санкциям, но в итоге наказал сам себя, пишет Yeni Şafak. Высокая инфляция, дефицит энергоресурсов и продовольствия – проблемы, с которыми европейцы не знают, как справится. Они все чаще приходят к выводу, что Запад "крупно проиграл".

Заканчивается пятый месяц с начала российско-украинского конфликта, но никто не знает, когда это противостояние закончится. <…>

США и Великобритания никогда не одобряли переговоров Москвы и Киева. Они ожидают, что военный конфликт будет продолжаться как можно дольше и Украина станет второй "афганской ловушкой" для России. С другой стороны, они внушали оптимистичный взгляд относительно того, что санкции против Кремля приведут к смене правящего режима. Однако в мире нет известного примера на этот счет. Даже режим на Кубе, которая является маленьким островным государством, вот уже 60 лет сопротивляется американскому эмбарго.

Несмотря на сокращение экспорта энергоносителей, из-за повышения цен на нефть и газ доходы России не падают. Между тем цены на энергию больно бьют по Западу. Трудности с газом – постоянная угроза для многих отраслей промышленности. И это не говоря о высокой инфляции, росте цен на сырье и проблемах с поставками продовольствия. Точно так же многие страны, нуждающиеся в российских товарах, страдают от санкций. Государства, наказывающие Москву, на самом деле и сами оказываются наказанными ввиду обратного эффекта санкций.

В рамках мировой экономической системы страны в той или иной мере взаимосвязаны друг с другом. Слабость в одном звене цепи распространяется на другие. Разумеется, санкции также противоречат "либеральным" правилам глобальной системы, поскольку препятствуют свободному движению товаров и капитала.

Перетягивание каната между США и Россией, несомненно, зависит от выносливости тех, кто стоит у его концов. Население Западной Европы, привыкшее к комфорту, проходит испытание на выносливость из-за негативных последствий санкций. Отсутствие серьезных поисков мира, затягивание конфликта и экспоненциальный рост санкций – все это отрицательно сказывается на заинтересованности европейцев в наказании России.

Опросы общественного мнения в США и Европе свидетельствуют о том, что экономическая выносливость их населения постепенно ослабевает. Существуют серьезные различия между результатами исследований, проведенных в первые месяцы военного конфликта, и исследований последних месяцев. Так, процент тех, кто считает, что Россия должна быть жестко наказана санкционными ограничениями, постепенно снижается, поскольку рост расходов на энергию и продукты питания ложится тяжелым бременем на домохозяйства.

Европейский совет по международным отношениям (ECFR) в апреле-мае провел опрос общественного мнения. В анализе исследования обращалось внимание на увеличивающийся разрыв между позициями правительств стран ЕС по отношению к России и настроениям людей. Это разрыв между теми, кто хочет, чтобы "конфликт закончился как можно быстрее", и теми, кто хочет, чтобы "он продолжался, пока Россия не потерпит поражение". Согласно докладу, большинство европейцев считают, что ЕС "крупно проиграл" в этом конфликте. Отмечалось, что перерастание конфликта на Украине в "затяжную борьбу на истощение" может провести главную разделительную линию в Европе. Соответственно, если политические лидеры не учтут это различие, то раскол в ЕС может усилиться.

Спецоперация России на Украине привела к увеличению расходов на оборону даже в Германии, которая всегда выступала за экономическое сотрудничество с Россией. Западная Европа объединилась против Москвы. И поначалу это изменение нашло восторженную поддержку. Однако из-за обратного эффекта санкций, используемых в качестве "оружия", эти чувства, похоже, уступают место пессимизму. Вопрос в том, сможет ли общественное мнение, согласно которому положение дел ухудшается, заставить европейские правительства – независимо от США – заняться более активной дипломатией сначала в направлении "прекращения огня", а затем и "мира"?

(с) Абдулла Мурадоглу

https://inosmi.ru/20220713/krizis-254982292.html – цинк

По факту ЕС уже крупно проиграл в этом конфликте.

Зависимость ЕС от США резко усилилась. Евро теперь стоит дешевле доллара. Уровень жизни устойчиво снижается, а зависимость от покупных энергоносителей в любом случае никуда не денется. Ну и пресловутый "зеленый курс" пришлось выкинуть на помойку. Ну и свежую клоунаду с отменой собственных санкций на поставки турбин "Сименс" в Россию также много о чем говорит.

И это еще даже 5 месяцев войны не прошло.

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