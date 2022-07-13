СМИ: Одна турбина для «Северного потока» на пути в Европу

Одна из турбин для «Северного потока», застрявшая в Монреале из-за санкций против «Газпрома», находится на пути в Европу, другие пять доставят в Канаду в течение двух лет для техобслуживания, сообщила газета The Globe and Mail со ссылкой на источники.

По информации источников издания, пять турбин отправят компании Siemens Canada, а она после техобслуживания вернет их в Германию. Германское правительство в свою очередь передаст их России. Непрямой маршрут передачи турбин позволит Канаде избежать нарушения санкций, пишет ТАСС.

Газета отмечает, что Канада может обслужить или отремонтировать еще пять российских турбин для газопровода «Северный поток» в течение двух лет, пока будет действовать соглашение об исключении из антироссийских санкций.

Так, министерство иностранных дел Канады предоставило компании Siemens Energy возможность воспользоваться исключением из санкций в течение двух лет, что является намного более длительным соглашением, чем сообщалось ранее. Газета подчеркивает, что Оттава может отозвать это решение в любой момент.

В данный момент турбина для «Северного потока», которая ранее не могла быть отправлена из Канады в Германию из-за санкций, направляется в Европу.

Поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из РФ в Европу прекратились в понедельник, 11 июля, в 7.00 мск. 1 июля оператор «Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период до 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.

Также сообщалось, что темпы заполнения газом подземных хранилищ Европы в понедельник, 11 июля, упали вдвое на фоне остановки «Северного потока» на плановое техобслуживание.

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