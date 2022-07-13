 

В Киеве раскрыли цех по подделке справок о непригодности к воинской службе

13.07.2022, 10:15, Новости дня
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Служба безопасности Украины сообщила о ликвидации в Киеве подпольной типографии, занимавшейся изготовлением поддельных справок о непригодности к воинской службе.

«СБУ ликвидировала в Киеве подпольную «типографию», где подделывали справки про непригодности к воинской службе», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Утверждается, что злоумышленники использовали типографский цех неназванной коммерческой структуры. Стоимость справок составляла от 800 до 2 тыс. долларов в зависимости от сроков изготовления.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Times сообщил, что украинские войска получили приказ президента Украины Владимира Зеленского отвоевать юг страны и располагают примерно 1 млн бойцов для выполнения этой и других задач командования.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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