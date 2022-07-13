 

Кулеба заявил, что Киев находится «в двух шагах» от соглашения с Россией по экспорту зерна

13.07.2022, 10:15, Новости дня
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Киев находится в двух шагах от достижения соглашения с Россией по экспорту зерна с украинской территории, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью испанской газете Pais.

«Украина готова экспортировать свое зерно на международный рынок… Мы в двух шагах от достижения соглашения с Россией… Мы находимся на завершающей фазе, и сейчас все зависит от России», – передает РИА «Новости» его слова.

Ранее сообщалось, что надежды на достижение консенсуса в Стамбуле по «зерновому вопросу» высокие, а план ООН вполне реалистичный.

Тем временем Украина начала поджигать поля с пшеницей на границе с Херсонской областью.

До этого официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын рассказал, что Запад заявляет Анкаре о заинтересованности в «скорейшей встрече по «зерновой проблеме» в Турции», на Западе «обеспокоены возможным продовольственным кризисом». Однако, как указал Калын, у РФ и Украины «есть свои аргументы». 

Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, вводя ограничения, например, на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняет экспорт на мировые рынки российского зерна. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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