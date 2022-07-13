 

Российский магазин приложений RuStore прошел порог в 1 млн скачиваний

13.07.2022, 10:15, Новости дня
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В российском магазине приложений RuStore с 13 июля 2022 года размещено более 1 тыс. мобильных приложений, с момента запуска стора произведено более 1,1 мла скачиваний приложений.

«На запуске бета-версии RuStore в мае этого года пользователям было доступно 100 приложений: сервисы VK, Яндекса и Сбера, Госуслуги, приложения мобильных операторов, маркетплейсы, игры. Менее чем через два месяца количество загруженных в стор приложений выросло в 10 раз, а число скачиваний перевалило за миллион – отметил руководитель проекта Иван Мыздриков. – Мы продолжаем совершенствовать функциональность RuStore, чтобы платформа была максимально безопасна, понятна и удобна для пользователей и разработчиков. Скоро в стор будет интегрирована платформа push-уведомлений, появится платежная система, а также рейтинги приложений. До конца года будут запущены аналитические и маркетинговые инструменты», говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Финансовые приложения – лидеры по скачиваниям из RuStore – более 50% всех загрузок приходится на них. Далее следуют категории «Инструменты» – полезные сервисы для жизни и работы, на них приходится 10% скачиваний, «Развлечения» – 9% и «Покупки» – 6%.

RuStore – официальный российский магазин мобильных приложений. Стор разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры. RuStore в данный момент работает в формате бета-тестирования, предоставляя возможности по скачиванию и размещению приложений пользователям и разработчикам. В магазине представлены приложения технологических компаний, банков, мобильных операторов, маркетплейсов и других игроков. Скачать приложение RuStore можно на официальной странице.

25 мая сообщалось, что начала работу бета-версия российского магазина приложений RuStore.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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