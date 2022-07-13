 

В России растет доля более заразных вариантов “омикрона”. Ждать ли новых ограничений?

13.07.2022, 10:00, Разное
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За прошлую неделю в России было выявлено почти 22,7 тысячи случаев заражения коронавирусом, показатель заболеваемости вырос на 8,2%. В недавнем сообщении Роспотребнадзора говорится о распространении новых, более заразных вариантов “омикрона”. При этом они менее опасны, чем альфа– и дельта-штаммы коронавируса. Количество тяжелых случаев и госпитализаций существенно не изменится, считают в ведомстве.

Людям с хроническими заболеваниями и другим гражданам, которые находятся в группе риска, рекомендуют носить маски в общественных местах и использовать антисептики.Пренебрегать базовыми мерами предосторожности не стоит. В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости ревакцинироваться каждые шесть месяцев.

Напомним, в начале июля в России были отменены все коронавирусные ограничения. В ведомстве рассказали, планируется ли ввести их снова из-за роста заболеваемости ковидом

“Введение каких-либо противоэпидемических ограничений из-за роста числа выявленных случаев CoViD-19 не требуется”, – отметили в Роспотребнадзоре.

За последние сутки в России было выявлено 3 002 случая заражения коронавирусом. Зафиксировано 1 472 случая госпитализаций. Скончались от ковида 48 пациентов.



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