В Москве появились квартиры дешевле 5 млн

В столичных новостройках класса «комфорт» снова появились квартиры дешевле 5 млн рублей, пропавшие с рынка в начале прошлого года. Однако площадь таких лотов – от 10 кв. м – вряд ли подходит для комфортного проживания.

Всего на первичном рынке представлено 96 проектов класса «комфорт», в составе которых почти 350 корпусов. В жилых комплексах на продажу выставлено более 20 тыс. квартир со средней ценой кв. м в 287 тыс. рублей.

За последние три месяца активность застройщиков значительно возросла и предложение увеличилось сразу на 14%. На рынок вышло ряд новых проектов, самые доступный ценник представлен в зеленоградском My Space и квартале «Аминьевское шоссе, 5».

Три четверти покупок совершаются в бюджете до 13 млн рублей. Чаще всего приобретаются квартиры стоимостью от девяти до 11 млн рублей.