 

«Будем обращаться в полицию» – украинцы Таллина обвинили русских в порче Шевченковского дуба

13.07.2022, 9:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На прошлой неделе неизвестные спилили несколько крупных веток с расположенного в центре Таллина Шевченковского дуба. Как передаёт ERR, украинская община города считает, что к этому могут быть причастны россияне, которые повредили дерево в ответ на акцию протеста у посольства России.


vk.com

На прошлой неделе неизвестные лица спилили несколько крупных веток с расположенного в центре Таллина Шевченковского дуба. Как передаёт ERR, украинская община подозревает, что речь идёт о намеренном вредительстве в ответ на акцию в защиту украинской культуры от её уничтожения Российской Федерацией, которую община 6 июля провела перед посольством России.

Как сказала корреспонденту портала председатель Конгресса украинцев Эстонии Вера Коник, ветки были спилены, после того как у стен посольства РФ прошла упомянутая акция.

«Мы не исключали, что какие-то работы мог проводить отдел городской среды управы Кесклинна, но в понедельник я с ними связалась. Там заверили, что город к этому отношения не имеет», — сказала Коник.

«Будем подавать заявление в полицию. Есть предположение, что это вот такой некрасивый ответ на нашу акцию», — добавила Вера Коник.

Как напоминает портал, Тарас Шевченко в 1842 году посещал Таллин. В честь этого события Конгрессом украинцев Эстонии в 2004 году был посажен Шевченковский дуб.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.04.22 / Мнение: Европа и Россия: что изменилось за последние полтора месяца

12.09.21 / Анатолия Вассермана сняли с выборов за подкуп избирателей игрушками из страны НАТО

02.12.21 / Иммунолог рассказала о проявлениях холодовой аллергии

20.03.22 / Мнение: Диверсанты в Тернополе

12.06.21 / Какой цвет волос подойдет зеленоглазым с разными тонами кожи

01.03.21 / Atlantic Council – «Как использовать экономические инструменты против агрессии Путина»

04.05.22 / Николаша Светлый – Личное мнение

27.11.21 / В России введут государственную монополию на гороскопы

21.11.21 / Беспилотный конь сбил пешехода вблизи слободы Германа Стерлигова

30.09.21 / В России запретят передавать по наследству больше 5 млн рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика