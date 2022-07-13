Навязанная Западом эко-политика сгубила экономику Шри-Ланки

Властям Шри-Ланки хватило глупости проводить «зелёную» политику ради одобрения западных элит, в итоге президенту и премьеру пришлось убегать от взбунтовавшегося народа, констатирует ведущий Fox News Такер Карлсон. Как объясняет журналист, запрет на химические удобрения привёл к закрытию шри-ланкийских ферм, голоду и запредельной инфляции. Тем временем жители Нидерландов и Германии также ощущают на себе последствия модной климатической повестки дня.

Интересные вещи произошли в Шри-Ланке. Вы видели, как за последние пару дней рухнула

целая страна, причём прямо в телеэфире, из-за того что им хватило глупости проводить «зелёную» энергетическую политику, которую им предложили наши лидеры. Подробнее о Шри-Ланке после перерыва. Захватывающая история, верьте или не верьте.

Одна из больших слабостей американских (общественных и государственных. — ИноТВ) институтов — привычка подхватывать самые идиотские модные тенденции в мире. Помните эту тенденцию в американском образовании — ставить во главу угла самооценку? Ха! Этому подвержена даже Уолл-стрит: последняя мода на Уолл-стрит — это ESG («экология, социальная политика, корпоративное управление». — ИноТВ).

Нормального определения ESG не существует, но на деле ESG требует от компаний и стран закрывать свои самые продуктивные секторы во имя изменяющегося климата и справедливости. Итак, из-за ESG Германия теперь вынуждена ограничивать потребление электричества, а в Нидерландах бунтуют фермеры. Но из всех жертв ESG печальнее всего смотреть на Шри-Ланку. Некогда процветающая страна у южного побережья Индии, Шри-Ланка потерпела крах.

Инфляция более 50 процентов, цены на продукты питания подскочили более чем на 80 процентов. На этой неделе президенту и премьер-министру Шри-Ланки пришлось бежать из страны. Граждане взяли штурмом их резиденции, порылись в их носках и поплавали в их бассейнах.

А всего несколько лет назад Всемирный экономический форум опубликовал статью под следующим заголовком: «Вот как мы сделаем Шри-Ланку богатой к 2025 году». Забавно, что, если сегодня вы поищите их статью в интернете, окажется, что её удалили! Как чудно! Заметают следы! Но не очень-то у них получается.

Так как же это произошло? В апреле 2021 года руководство Шри-Ланки запретило химические удобрения. А ведь химическими удобрениями пользовались 90 процентов ферм в стране. Что же было дальше? Треть шри-ланкийских ферм закрылись совсем! А что происходит, когда закрываются фермы? Хм… Вопрос для викторины. Бедные люди умирают с голоду!

Вот как на этой неделе выглядел крупнейший город Шри-Ланки — Коломбо.

Вот на что похож «зелёный новый курс» в Шри-Ланке! Мы знаем, о чём вы сейчас думаете: «Избалованные люди, ведущие либеральный образ жизни в США, только что разрушили ещё что-то». Они сделали со Шри-Ланкой то же самое, что сделали с американским образованием принудительные автобусные перевозки учеников (с целью борьбы с расовой сегрегацией. — ИноТВ): внесли полную разруху и пошли дальше, как будто ничего не произошло. Это минус. Поломанные людские жизни. Такое бывало уже много раз.

Но вот хорошая новость: у Шри-Ланки практически идеальный показатель ESG! 98 по шкале ESG! Это превышает показатель нашей страны, Соединённых Штатов, более чем в два раза! Так что нам придётся поднажать и начать усерднее закрывать фермы!

Дата выхода в эфир 11 июля 2022 года.