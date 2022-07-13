Координатор гуманитарной помощи ООН в Украине потрясен ударом по городу Часов Яр

По меньшей мере 34 мирных жителя, в том числе ребенок, погибли в результате ракетного удара и обрушения здания, в котором они искали убежище, в городе Часов Яр Донецкой области вечером девятого июля.

Еще девять человек были извлечены из-под завалов и сейчас находятся в больнице. Об этом сообщил во вторник Координатор гуманитарной помощи ООН в Украине Себастьян Родс Стампа.

Представитель ООН заявил, что он глубоко потрясен случившимся.

– От имени подразделений Организации Объединенных Наций в Украине выражаю самые искренние соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления раненым, – говорится в его заявлении. – Ни один человек не должен столкнуться с тем, что сейчас переживают миллионы людей в Украине. Это нападение – еще одно напоминание о том, что в этой войне, как и в других вооруженных конфликтах, гражданские лица платят самую высокую цену.

В последние дни, отметил Себастьян Родс Стампа, мир вновь и вновь становится свидетелем массовой гибели людей, разрушения десятков домов и другой важной гражданской инфраструктуры по обе стороны линии фронта.

– Применение взрывного оружия широкого радиуса действия в густонаселенных районах Украины, в частности реактивных систем залпового огня, баллистических и крылатых ракет, наносит большой урон гражданскому населению страны, – говорится в заявлении Координатора гуманитарной помощи ООН.

По данным Мониторинговой миссии ООН в Украине, только за первые 11 дней июля в результате применения такого оружия на подконтрольной правительству территории были убиты не менее 135 мирных жителей, в том числе шесть детей. 280 человек получили ранения. 24 гражданских лица, включая четырех детей, погибли в неподконтрольных правительству районах. 86 человек получили ранения.

– Реальные цифры, вероятно, намного выше, поскольку мы продолжаем проверять информацию, полученную в течение этого периода, – говорится в заявлении. – В соответствии с международным гуманитарным правом, стороны вооруженного конфликта обязаны во время войны ограждать от нападений гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру. Я настоятельно призываю всех уважать закон и защищать от насилия народ Украины, который пережил уже достаточно страданий.