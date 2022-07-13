 

Северная Корея произвела выстрел из реактивной системы залпового огня, сообщили СМИ

13.07.2022, 9:35, Разное
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По данным информационного агентства Рёнхап, южнокорейские военные зафиксировали еще один артиллерийский выстрел, произведенный Северной Кореей в направлении Желтого моря. Предположительно, это был выстрел из многоцелевой ракетной установки (MLRS).
Источник сообщил, что южнокорейские военные засекли воздушный след от предполагаемого артиллерийского снаряда в понедельник утром.

В воскресенье сообщалось еще о двух выстрелах из РСЗО. После запроса “некоторых” СМИ Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея официально рассказал об этом. Хотя о таких рутинных выстрелах обычно не сообщают, военные заявили, что сообщают. Однако южнокорейская армия следит за активностью КНДР.

Снимки были сделаны на фоне совместных американо-южнокорейских воздушных учений. Ранее сообщалось, что шесть истребителей F-35A из США прибыли в Южную Корею через базу ВВС США на Аляске. Они находились там для проведения совместных учений с военнослужащими ВВС Южной Кореи с 10 по 14 июля.

Согласно источникам, информационное агентство Рёнхап сообщило, что Южная Корея присоединится к возглавляемым США многонациональным учениям по обеспечению безопасности в космосе и киберпространстве Global Sentinel, которые пройдут с 25 июля по 1 августа. В них примут участие 18 стран, включая Республику Корея.



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