Вулкан Эбеко, на Курилах, извергся на высоту 2,5 км и выбросил облако пепла

Специалисты сообщили, что из вулкана Эбеко на острове Парамушир произошел выброс пепла на высоту 2,5 км. Сахалинское МЧС сообщило об этом в среду.

Согласно сообщению, “днем 13 июля в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Сахалинской области поступила информация от Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (ИВГиГ ДВО РАН) о том, что на вулкане Эбеко <…>, “произошло извержение пепла на высоту около 2,5 км. Шлейф двигался в юго-западном направлении.

По данным Единой дежурной диспетчерской службы Северо-Курильска, пеплопада не наблюдалось. Также не было запаха сероводорода. Население находится в безопасности.

Эбеко находится в северной части острова Парамушир (один из Больших Курильских островов). Высота вулкана составляет 1 156 м. Он непрерывно извергается с 2016 года.