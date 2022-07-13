 

Вулкан Эбеко, на Курилах, извергся на высоту 2,5 км и выбросил облако пепла

13.07.2022, 9:35, Разное
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Специалисты сообщили, что из вулкана Эбеко на острове Парамушир произошел выброс пепла на высоту 2,5 км. Сахалинское МЧС сообщило об этом в среду.
Согласно сообщению, “днем 13 июля в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Сахалинской области поступила информация от Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (ИВГиГ ДВО РАН) о том, что на вулкане Эбеко <…>, “произошло извержение пепла на высоту около 2,5 км. Шлейф двигался в юго-западном направлении.

По данным Единой дежурной диспетчерской службы Северо-Курильска, пеплопада не наблюдалось. Также не было запаха сероводорода. Население находится в безопасности.

Эбеко находится в северной части острова Парамушир (один из Больших Курильских островов). Высота вулкана составляет 1 156 м. Он непрерывно извергается с 2016 года.



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