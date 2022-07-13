В рамках асимметричного ответа на санкции крупные города России переведут на газовое освещение

Двенадцать самых крупных городов России будут полностью переведены на газовое освещение – таков ответ на отказ Европы закупать российские энергоносители.

Пока европейцы будут замерзать в своих домах и под мостами, россияне смогут наслаждаться всеми прелестями цивилизации и в частности дешёвого газа, сообщили в правительстве.

Чтобы показать европейцам энергетическую независимость и самодостаточность нашей страны, газовые фонари будут работать круглосуточно.

– Когда-то такие фонари массово стояли именно на улицах европейских городов. Однако теперь Европа погружается во мрак в прямом и переносном смысле, – поделился на условиях анонимности вице-премьер Марат Х. – Мы же, в свою очередь, входим в новую эру. Эру богатства, процветания и опоры на собственные силы.

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