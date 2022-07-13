Компания Land Rover тестирует обновленный внедорожник Range Rover Velar

Фотошпионы запечатлели тестовый экземпляр нового внедорожника Land Rover Range Rover Velar.

Автомобиль пока проходит дорожные испытания с применением плотного защитного камуфляжа. Вместе с тем новинка станет более современной и динамичной на фоне предшественника, выпущенного в 2017 году. Внедорожник Land Rover Range Rover Velar отличается формой задних фонарей и головной оптикой. Кроме того, здесь предусмотрят модернизированную решетку радиатора.

Представленный автомобиль существенно отличается интерьером салона, где задействовали дорогие материалы отделки и качественный мультимедийный центр. В продажу запустят модель Land Rover Range Rover Velar с 2-3-литровыми бензиновыми и дизельными силовыми агрегатами. Дата премьеры внедорожника пока засекречена.