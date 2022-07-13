 

Захарова сравнила гонку за пост премьера Британии с чаепитием у Шляпника

13.07.2022, 8:52, Новости дня
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Спикер российского МИД Мария Захарова сравнила многочисленные выдвижения кандидатур на пост премьера Британии с эпизодом из книги английского писателя Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес».

«Мне почему-то это напоминает английские реалии, которые были описаны их же автором, мне кажется, это такое чаепитие у Шляпника, когда один стол, одинаковые чашки, которые никто не убирает, не моет, и все отхлебывая просто пересаживаются на другое место», – передает радио Sputnik ее слова.

Захарова добавила, что происходит «просто перетасовка людей» «Это никакие не новые люди, не новые возможности, те же самые люди, которые много лет участвовали в принятии решений и т.д.», – отметила спикер МИД.

По ее словам, данная ситуация – это «их внутренняя жизнь, их страна». «Пусть они сами решают, каким образом они будут выстраивать свою внешнюю политику и внутреннюю, будет ли она агрессивная, будет ли не умная, будет ли она на уровне деградации, исходя из заявления целого ряда кандидатов и их просто уровня развития, или будет она какой-то другой, перспективной, ориентированной на международное сотрудничество, право, это будут решать британцы, это не наш вопрос», – подчеркнула Захарова.

Ранее определились кандидаты на пост премьер-министра Британии, всего их восемь.

Напомним, действующий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился уйти в отставку. Он будет выполнять обязанности премьера, пока не будет выбран новый. Глава британского Минобороны Бен Уоллес, которого считали одним из претендентов на кресло премьера страны, заявил об отказе от борьбы за эту должность.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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