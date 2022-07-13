Лидер украинских националистов 1980-х оказался нацистским карателем

Один из лидеров украинских националистов времен перестройки Богдан Когут в годы Второй мировой войны активно участвовал в массовых убийствах еврейских узников гитлеровского концлагеря Травники. Об этом свидетельствуют документы, рассекреченные УФСБ РФ по Приморскому краю.

Концлагерь СС Травники был создан в 1941 году в одноименном населенном пункте возле польского города Люблина. В лагере готовили вахманов (охранников) для несения службы в лагерях гетто, в которых массовое уничтожалось еврейское население. Вахманы несли службу по охране заключенных в лагерях евреев, принимали участие в массовом уничтожении еврейского населения путем расстрела и умерщвления в газовых камерах, передает РИА «Новости».

С сентября 1943 года лагерь в Травниках стал филиалом лагеря смерти Майданек. По разным оценкам, в Травниках были убиты от 6 до 10 тыс. евреев. В Травниках погибло и множество советских военнопленных.

В числе документов – фотокопии обвинительного заключения по делу Когута, протокола одного из его допросов после войны в советской военной контрразведке, а также фрагментов его личного дела в СС, в том числе расписок, собственноручно данных им при поступлении на службу к гитлеровцам.

В начале Великой Отечественной войны Когут жил в селе Конюхи Козовского района Тернопольской области, где он родился в 1921 году. Осенью 1942-го перебрался в район польского Люблина. Там Когут узнал от своих украинских друзей, что гитлеровцы набирают людей для службы в полицейских и эсэсовских подразделениях.

«Четырнадцатого декабря 1942 года, изменив Родине, добровольно поступил в немецкие войска СС», – говорилось в обвинительном заключении. Когута направили в учебную команду «СС Вахманшафт» для прохождения спецподготовки в гитлеровских карательных органах.

«Поступив в Травниковскую учебную команду СС, Когут принял присягу на верность немецкому правительству, дал несколько обязательств о своей службе в немецкой надзирательной службе СС, носил форму СС, имел на вооружении винтовку, получал денежное содержание», – установило следствие.

В личном деле Когута имелось собственноручно заполненное заявление, в котором он заявлял о своем арийском происхождении и что он не был ни коммунистом, ни комсомольцем.

Затем Когут оказался в Германии, и в апреле 1945 года в городе Радеберге «в целях сокрытия своих следов о службе в немецких лагерях уничтожения» вступил в ряды 1–й дивизии «Русской освободительной армии» (РОА) предателя генерала Андрея Власова. Дивизия отправилась в Чехословакию для противостояния наступавшим советским войскам. «Дивизия и я лично была вооружена огнестрельным оружием, впоследствии передислоцировалась в район города Праги», – рассказал на допросе Когут.

Он был пленен советскими частями 13 мая 1945 года под Прагой. Далее его отправили в лагерь в германский Мольберг, а позже – в СССР. Во время спецпроверки в Советском Союзе Когут скрыл, что добровольно поступил на службу в СС и участвовал в массовых казнях. В ноябре 1946–го Когута направили на жительство в Приморский край, где он устроился рабочим на военный склад. Однако к этому времени советской военной контрразведке стали известны неопровержимые факты причастности Когута к убийствам узников Травников. Его арестовали в 1947 году, провели следствие и осудили в мае 1948 года на длительный срок (смертная казнь в СССР тогда была заменена 25 годами лагерей).

В феврале 1955 года Когуту было отказано в пересмотре дела. Соответствующая комиссия установила, что его преступления доказаны, мера наказания соответствовала содеянному, и что приговор следует считать правильным.

Но в январе 1956 года Когута освободили по «хрущевской» амнистии. 17 сентября 1955 года в СССР вышел указ об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны. В основном это были люди, которые с оружием в руках сражались против советской власти, либо на стороне гитлеровцев, либо в рядах националистов на Украине, в Прибалтике и других республиках СССР. По мнению историков, это решение открыло путь для бандеровского реванша в Украине – выпущенные из лагерей националисты и их потомки проникали в органы советской власти, готовя почву для реализации при поддержке Запада проекта «анти–Россия».

Богдан Когут упомянут на страницах интернет–ресурса «Энциклопедия современной Украины», созданного под эгидой Института энциклопедических исследований Национальной академии наук Украины. Когут (1921–2011) фигурирует там как «писатель, общественно–политический деятель».

В статье о нем сообщается, что Когут вырос в семье бывшего воина «Украинской Галицкой армии» (одного из вооруженных формирований националистической Украинской народной республики конца 1910–х годов) и члена «Украинской войсковой организации» (УВО, предшественницы запрещенной в РФ «Организации украинских националистов», ОУН).

Также сообщается, что Когут с 1935 года был членом молодежного крыла ОУН*, связным, с 1940 года – действительным членом ОУН* под псевдонимом «Мак». По версии «энциклопедии», Когут в составе РОА в 1945 году «участвовал в освобождении Праги».

Об участии Когута в геноциде евреев в годы войны в статье не сообщается ничего. При этом указывается, что 25 лет лагерей от советского суда он получил якобы за принадлежность к ОУН*.

Когут в «энциклопедии» назван одним из основателей в конце 1980–х годов и председателем «Украинской национальной партии», инициатором возрождения и членом «провода (руководства) ОУН* в Украине» (1993–2005). При этом признается, что Когут не был реабилитирован.

Когут – не единственный уроженец западной Украины, добровольно помогавший гитлеровцам уничтожать узников Травниковского концлагеря. В конце прошлого года стало известно, что вахманом в Травниках служил Дмитрий Макарчук, осужденный советским судом за измену в годы Великой Отечественной войны и значившийся как якобы жертва политических репрессий в СССР в базе данных ликвидированного по решению Верховного суда РФ международного общества «Мемориал»**, до этого признанного в РФ иностранным агентом. Макарчук был причастен ко многим преступлениям, в том числе к расстрелу около 2,5 тысяч евреев из Травников в декабре 1943 года.

Ранее ФСБ рассекретила документы о попытках украинских националистов сотрудничать с Гитлером.

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