Маску будет непросто доказать в суде, что покупке Twitter помешали боты

Компания Twitter готовится судиться с бизнесменом Илоном Маском, который решил отменить покупку соцсети, объяснив это тем, что от него скрыли истинное количество фейковых аккаунтов. Как отмечает Bloomberg, Маску будет непросто доказать свою правоту в суде, однако и Twitter вряд ли может позволить себе затяжные разбирательства.

Кто сейчас имеет преимущество, вступая в эту битву?

ЭД ЛАДЛОУ, корреспондент Bloomberg Television: У обеих сторон есть свои доводы. Илон Маск должен доказать, что какие-либо действия, предпринятые Twitter в последние недели, имели значительные негативные последствия. Другими словами, Маск жаловался, что Twitter скрыл от него информацию касательно ботов на платформе или касательно того, как осуществлялась коммуникация на этот счёт. Ему придётся доказать, что в контексте слияния и поглощения это было большим ударом по сделке, ощутимо изменило ценность сделки. Но сложившаяся практика показывает, что это будет очень непростая задача для Маска.

В то же самое время Twitter сейчас в стеснённых обстоятельствах, не исключено, что он не может себе позволить долгих, затяжных судебных баталий. Многие адвокаты, с которыми они говорили, видят шансы на их победу. Но в конечном итоге они говорят, что настаивают на своей позиции, они хотят потребовать от Маска выполнения им же предложенных условий — 54 доллара 20 центов за акцию. Разумеется, хотят! Да любой бы с руками оторвал это предложение, в любой момент за последние полтора года!

Итак, что бы ни произошло, мы не ждём прямолинейности, потому что речь идёт об Илоне Маске.

Всегда много сюрпризов, да? Особенно в его твитах. Каковы ожидания в отношении судебного разбирательства? Знаем ли мы, чего ожидать?

ЭД ЛАДЛОУ: Здесь есть техническая сторона. К примеру, в пятницу Брет Тейлор, председатель совета директоров Twitter, написал твит о том, что они подадут на Маска в суд в штате Делавэр, чтобы заставить его выполнять условия сделки. Но пока заявление в суд не поступало. Итак, мы ждём этого от юристов Twitter.

В воскресенье они написали команде Маска письмо, содержание которого было раскрыто сегодня. Речь идёт о документах, поданных в регулирующие органы. По сути, (в этом письме. — ИноТВ) они заявили, что Маск был неправ, когда попытался отменить сделку, подав в пятницу документы в регулирующие органы.

Один из возможных исходов — это, конечно же, компромиссное решение во внесудебном порядке. Договор предусматривает штраф в один миллиард долларов за разрыв сделки. Миллиард долларов — это большие деньги. Может быть, не такие большие для Маска. Но представляется, что они пытаются добиться более благоприятного исхода. Будь то предложение Маска о покупке по более низкой цене или даже другой покупатель.

Так что, знаете, для них возможны разные пути. Но, я думаю, нам интересно посмотреть, чем закончится судебное разбирательство. Поэтому судебные разбирательства так занимательны: люди должны предоставлять доказательства, а доказательства иногда могут быть интересными!



Да, это целый процесс, поэтому так интересно. Но Илон Маск сейчас утверждает, что количество спам-ботов на платформе было гораздо больше, чем изначально сообщал Twitter.

ЭД ЛАДЛОУ: Да.



Дата выхода в эфир 11 июля 2022 года.