Как сделать красивые брови, которые идеально бы подошли к нашей форме лица: тенденции, правила, трюки

Брови – важная часть нашего облика. Они влияют на выразительность лица и красоту взгляда. Они также должны гармонировать с другими особенностями внешности. Как сделать такие брови, которые идеально подходят к нашей форме лица? В статье мы расскажем о правилах, трюках и модных тенденциях лета 2022 года.

Как подобрать красивую форму

Чтобы подобрать красивую форму бровей, следует обратить внимание на особенности своей внешности. В этом вопросе действует золотое правило. Линия бровей должны быть противоположна вашему лицу.

Например, если у вас длинное лицо, то выбирайте низко расположенную дугу и удлиненные брови. Это сбалансирует черты.

Модные тенденции лета 2022 года предусматривают полные и достаточно густые брови. Тонкие и неестественно толстые линии уходят в прошлое.

Кроме этого, брови должны соответствовать форме вашего лица. Далее мы расскажем об этом более подробно.

Овальное лицо

Если у вас овальное лицо, то создайте плоскую дугу бровей с мягкими углами. Не стремитесь делать слишком толстую и тяжелую линию. Она не будет гармонировать с вашим нежным овалом лица.

Круглая форма

Круглолицым женщинам подойдут приподнятые брови с толстыми внутренними уголками. Такая форма делает лицо визуально тоньше и длиннее.

Лицо в виде квадрата

Попробуйте поиграть с изогнутой формой бровей. Она смягчит угловатое лицо. Не забудьте обвести глаза подводкой. Это подчеркнет красивую линию бровей и отвлечет внимание от квадратной формы лица.

Сердцевидная форма

При сердцевидной форме следует создавать высокие дуги бровей. Это визуально вытянет лицо и сделает его длиннее.

Ромбовидная форма лица

Ромбовидная или алмазная форма лица встречается очень редко. Она выглядит очень красиво и пропорционально. Чтобы сделать ее более мягкой, придайте бровям округлую форму.

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Какая бровь считается идеальной

При создании формы бровей старайтесь максимально придерживаться своей естественной линии. Ведь природа уже одарила нас самым прекрасным образом. Поэтому резко отступать от натуральной линии не стоит.

Следует обращать внимание не только на форму лица, но и на высоту лба. Если он широкий, то брови следует приподнять, а если низкий – опустить.

Чтобы создать красивую линию бровей, вы можете сделать их разметку, как показано на рисунке ниже. Для этой цели следует использовать карандаш.

Таким способом вы сможете найти начало, конец, и самую высокую точку дуги.

Как выбрать цвет

Многие женщины затрудняются с выбором цвета бровей. В таких случаях следует выбирать тон соответствующий оттенку ваших волос. Он будет выглядеть наиболее естественно.

При покраске сосредоточьтесь не на всей брови, а на тех участках, которые нуждаются в добавлении цвета. После окончания окрашивания почистите брови щеткой, похожей на кисточку. Это поможет продукту лучше прикрепиться к волоскам и не рассыпаться,

Заключение

Брови способны трансформировать наше лицо. Поменяв их форму, вы можете значительно улучшить свой внешний вид. Однако при этом важно принимать во внимание вашу естественную дугу и форму лица. Таким образом вы сможете получить идеальные брови.