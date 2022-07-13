 

Полковник Ким, северокорейский военный, который много лет приставал к женщинам-солдатам, был задержан

13.07.2022, 8:10, Разное
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Daily NK сообщает, что начальник отдела политических дел IV дивизии северокорейской армии был арестован за многолетние домогательства к женщинам-солдатам. Об этом пишет Daily NK со ссылкой на источник в вооруженных силах КНДР.
По данным издания, Ким, полковник армии, “регулярно домогался” женщин, собирающихся в увольнение.

Ким попросил женщину-солдата из одной из рот дивизии зайти к нему в комнату, чтобы обсудить ее предстоящее увольнение. В публикации говорится, что он принуждал ее к сексу во время этих визитов.

Руководство IV корпуса было проинформировано об инциденте после того, как пострадавшая жительница забеременела. Ким был задержан публично на глазах у солдат, что вызвало шок в рядах.

Анита Ананд, министр обороны Канады, ранее заявила, что планирует искоренить сексуальные нарушения в канадской армии.

Луиза Арбур, бывший судья Верховного суда Канады, провела исследование, чтобы определить причины домогательств, сексуального насилия и женоненавистничества в канадских вооруженных силах. Она пришла к выводу, что причина кроется в “закрытой культуре” канадских вооруженных сил.

Отчет Арбур содержал 48 рекомендаций. Они включали в себя передачу всех расследований сексуальных нападений в систему гражданского правосудия, более четкое определение понятия “домогательство”, улучшение подготовки, набора и изучение вопроса о том, следует ли продолжать существование офицерских колледжей вооруженных сил, учитывая широко распространенное домогательство к курсантам.



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