 

Комитет национальной безопасности способен защитить Казахстан от внешнего врага

13.07.2022, 8:10, Разное
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Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана способен защитить республику от внешнего врага. Ермек Сагаев, председатель КНБ, заявил об этом в документе, опубликованном в среду по случаю 30-летия спецслужбы.
Он заявил, что потенциал КНБ способен обеспечить надежную защиту от тайных действий противника, а также прочность конституционных устоев Казахстана.

Он отметил, что мир стремительно меняется, и республика тоже. Председатель КНБ заявил, что “в новом Казахстане необходимо новое отношение ко многим фундаментальным вещам, в том числе и к органам национальной безопасности”.

Он подчеркнул, что Президент Касым Жомарт Токаев очень доверяет миссии комитета по обеспечению национальной безопасности.



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