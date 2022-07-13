 

Компания Haval представила в Китае новый компактный внедорожник Cool Dog

13.07.2022, 8:07, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сегодня стало известно о поступлении в продажу на китайском рынке нового внедорожника Haval Big Dog.

Данный автомобиль имеет стильный кузов, который отличается от остальных моделей компании Great Wall Motors. Внедорожник оснащен круглыми светодиодными фарами, а также квадратной решеткой радиатора. Также здесь задействовали матовые неокрашенные бамперы и алюминиевые пластины, которые несут защитную функцию для кузова. Автомобиль стал более объемным и рельефным, что прослеживается в форме бамперов и капота.

В салоне внедорожника установлен 12,3-дюймовый мультимедийный экран и цифровая приборная панель. Под капотом автомобиля применили 1,5-литровый двигатель с отдачей 181 л.с. и семиступенчатую автоматическую трансмиссию.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.06.22 / Скандалы: Долю в «дочке» «Энергогаза» продают за 1,8 миллиарда

18.03.22 / Росздравнадзор объяснил, почему из аптек пропал L-тироксин и когда он вновь поступит в продажу

21.08.21 / Мужчинам следует быть осторожнее с ними: 3 роковых знака среди женщин

19.04.21 / Прокуратура просит Донскую митрополию лишить неприкосновенности священника, отпевавшего самоубийц

22.02.22 / Кот с железными нервами поразил россиян: Ох, сколько же терпения

08.07.22 / Матч за Суперкубок России по гандболу будет проходить в Чехове

13.02.22 / Ковальчук похвасталась фигурой на отдыхе

08.12.21 / Мнение: Мерилин Монро и терапия травм

20.04.21 / Осада Соединенными Штатами и их союзниками России – это урок для Китая

01.04.21 / «Мытищинский стрелок» Владимир Барданов раскритиковал непрофессиональные действия спецназа в бою с ним

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика