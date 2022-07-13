Компания Haval представила в Китае новый компактный внедорожник Cool Dog

Сегодня стало известно о поступлении в продажу на китайском рынке нового внедорожника Haval Big Dog.

Данный автомобиль имеет стильный кузов, который отличается от остальных моделей компании Great Wall Motors. Внедорожник оснащен круглыми светодиодными фарами, а также квадратной решеткой радиатора. Также здесь задействовали матовые неокрашенные бамперы и алюминиевые пластины, которые несут защитную функцию для кузова. Автомобиль стал более объемным и рельефным, что прослеживается в форме бамперов и капота.

В салоне внедорожника установлен 12,3-дюймовый мультимедийный экран и цифровая приборная панель. Под капотом автомобиля применили 1,5-литровый двигатель с отдачей 181 л.с. и семиступенчатую автоматическую трансмиссию.