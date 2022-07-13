Власти Гонконга изучают возможность сокращения сроков карантина в гостиницах
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Власти Гонконга изучают возможность сокращения срока карантина в гостиницах при появлении в городе вируса. Они также рассматривают другие варианты, такие как самоизоляция. Лу Чунмао (новый местный министр здравоохранения) сделал это заявление в видеоинтервью газете South China Morning Post.
“Мы рассматриваем все варианты. “Я оптимистично настроен, что мы сможем в какой-то степени сократить период карантина в специализированных отелях”, – сказал чиновник.
В настоящее время эксперты изучают данные, касающиеся введения или продления тестирования на третий день. Он считает, что это значительно сократит время пребывания в карантине.
Лу Чуньмао высказался о возможном решении заменить карантин программой домашней изоляции.
Журналист спросил министра, есть ли возможность смягчения карантинных правил в ноябре в связи с планами проведения международного финансового форума в Гонконге. Неясно, как режим самоизоляции в Гонконге может быть распространен на нерезидентов. По мнению наблюдателей, это потребует самоизоляции путем ежедневного тестирования и запрета на посещение общественных мест, таких как бары.
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