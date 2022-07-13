 

СМИ: Уходящий в отставку президент Шри-Ланки прибыл на Мальдивы

13.07.2022, 7:58, Разное
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Уходящий в отставку президент Мальдив Готабайя Раджапакса прибыл на Мальдивы в среду, пишет Daily Mirror онлайн.
Согласно заявлению ВВС, президент Готабайя Раджапакса, первая леди и два сотрудника службы безопасности вылетели на Мальдивы из международного аэропорта Катунаяке рано утром в понедельник.

Согласно заявлению командования ВВС Шри-Ланки, полет был санкционирован действующим президентом и конституцией Шри-Ланки.

Президент Раджапакса подписал письмо об отставке в понедельник, 13 июля. Письмо об отставке, вступающее в силу 13 июля, было подписано президентом Раджапаксой еще в понедельник. Оно будет зачитано Махинде Япе Эйвардене, спикеру парламента Шри-Ланки. Махинда Япа Эйвардене ранее был назначен единственным пресс-секретарем президента для общественности и СМИ. Президент и его правительство будут оставаться на своих постах до тех пор, пока заявление не будет зачитано.



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