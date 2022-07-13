 

Forbes: Индекс Московской биржи может упасть до 2 000 пунктов к концу лета

13.07.2022, 7:58, Разное
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Forbes Russia сообщает, что индекс Московской биржи упал до самого низкого уровня за последнюю неделю.
Основной индикатор российского фондового рынка, который в последний раз торговался 12 июля, на момент закрытия торгов упал до 2135 пунктов. Это самый низкий уровень с 24 февраля 2022 года.

В материале издания говорится, что снижение индекса не является событием последних дней. Он падает планомерно. С апреля по июнь индекс упал на 18,4%.

В обзоре рисков финансового рынка Центральный банк РФ (ЦБ РФ) заявил, что все отраслевые индексы снизились, за исключением телекоммуникаций (+9%), электроэнергетики (+3%) и строительных компаний (+3%).

Объемы торгов остаются низкими. В июне они были почти в пять раз ниже, чем в феврале. Сейчас он составляет 44 миллиарда рублей в час, тогда как в прошлом он составлял 200 миллиардов.

На долю розничных инвесторов приходится 74% объема торгов акциями. В настоящее время они находятся в ожидании неопределенных экономических перспектив и дивидендной политики крупнейших эмитентов.

По мнению Натальи Малых (руководитель отдела анализа акций группы компаний “Финам”), на динамику рынка повлияло снижение цен на сырьевые товары. Она отметила, что инвесторы делают больший акцент на глобальной рецессии как причине снижения цен на активы.

12 июля: Курсы доллара и евро на Московской бирже упали ниже 58 рублей, впервые с начала 5 июля.

Источник: www.gazeta.ru



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