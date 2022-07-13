 

Телеканал НТВ обвинил создателей Disco Elysium в плагиате более 200 своих сериалов

13.07.2022, 7:57, Разное
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Телеканал НТВ подаёт судебный иск против разработчиков игры Disco Elysium – он обвинил их в плагиате своих сериалов.

Согласно материалам иска, студия ZA/UM незаконно использовала материалы 258 многосерийных лент. Плагиаторы заимствовали как отдельных персонажей и сюжетные ходы, так и целые серии некоторых произведений, иногда — нескольких сразу.

По словам представителя НТВ, наиболее вопиющим случаем является использование троп с утерей главным героем своего табельного оружия — истцы насчитали 83 собственных телесериала, где в сценарии был такой элемент, притом в 47 из них причиной утери являлось злоупотребление алкоголем со стороны главного героя.

– Воровали много и плотно. Один из сюжетов взяли из 31-й серии 2-го сезона «Мухтара», а потом ещё из 57-й серии 8-го сезона его дополнили. Это, конечно, не должно оставаться безнаказанным, — заявил генеральный директор телеканала Алексей Земский.

Некоторые деятели отечественной кино- и телеиндустрии также обнаружили следы своих произведений в Disco Elysium. О намерении присоединиться к иску заявил режиссёр комедии «SOS, Дед мороз» Арман Геворгян. По его словам, личность Кима Кицураги взята из его картины.

– В моём фильме был китаец-полицейский, он был одним из главных героев… Эти так называемые художники подчистую скопировали его образ, сюжетную линию, а в качестве имени своего персонажа просто взяли фамилию актёра (Александра Цоя – прим.), исполнившего роль! Совершенно возмутительно! – добавил руководитель канала.

По мнению экспертов отрасли, дело претендует на статус самого крупного в истории российского кинематографа — истцы требуют у ZA/UM компенсацию в размере 1,2 млрд рублей.

В свою очередь разработчики ZA/UM в официальном Twitter-аккаунте студии сообщили, что «понятия не имеют, кто все эти люди».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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