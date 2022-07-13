 

Мнение: О первом наказанном за неудачи в … тс-с-с-сами-знаете-в-чём

13.07.2022, 7:31, Разное
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Итак, «это» всё же свершилось! А может быть, даже и началось

Признайтесь, вам ведь хотелось, чтобы процесс пошёл ©? Ну и вот…

Да и в самом деле, сколько же можно так либеральничать. Особенно — так долго. Как в известной басне, пора бы уж и «власть употребить».

По назначению.

А также — по отставке.

С неё и начнём.

Как сообщают «источники», первый пошёл… По сведениям РБК, курирующий #космос и ОПК вице-премьер Юрий Борисов уйдёт в отставку в ближайшее время. Эту новость рассказали сразу два источника, знакомых с обсуждением вопроса, а также подтвердили источник РБК в оборонно-промышленном (ОПК) комплексе, федеральный чиновник и экс-чиновник правительства.

О причинах такого шага не сообщается. Но тут всё ясно «даже и ежу». Коли уж взялись за смену коней на переправе, значит, дальше терпеть уже больше нельзя.

Юрий Борисов, куратор оборонно-промышленного комплекса и гособоронзаказа, на который из бюджета за последние 10 лет было потрачено 20 трлн руб., все эти годы «реализовывал» госпрограмму перевооружения Российской Армии. При нём ОПК получал по 2 трлн руб. ежегодно, обещая к 2020 году поставить в войска дивизионы новых танков «Армата», 600 самолётов и тысячи вертолётов, а также довести долю современного вооружения до 70%. Но уже сейчас стали понятны «отдельные недостатки», ставшие одной большой проблемой. Из-за которой приходится распечатывать унаследованные от #СССР склады. Благо наполняли их люди понимающие

Впрочем, как говорят, Юрий Борисов как человек системы уйдёт не на почётную пенсию, а перейдёт на другую работу. Возможно, сменит поэта-песенника Дмитрия Рогозина в «Роскосмосе». Что ж, если в Советском Союзе проштрафившихся деятелей отправляли руководить культурой, то нынче — космонавтикой. Уровень которой, увы, упал до «частушек».

Ну и ещё одна «ложка дёгтя». Инсайдеры уверяют, что эта замена — часть давнего плана, в рамках которого действующего министра промышленности и торговли Дениса Мантурова назначают… новым вице-премьером и куратором «оборонки». Хотя после того, как приоткрылась реальная ситуация с российской экономикой, насколько по ней ударили #санкции и как реально обстоит дело с «технологическим суверенитетом», увольнять стоило бы обоих, ибо хрен редьки не слаще

Однако в Кремле предпочли выбрать из двух сортов известной субстанции зол якобы меньшее…

Понятно, что это — катастрофа?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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