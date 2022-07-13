 

Киев выбрал точечную тактику для использования HIMARS

13.07.2022, 7:22, Новости дня
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Снаряды РСЗО HIMARS, поставленных Украине из США, якобы не являются сложной целью для российской ПВО и регулярно сбиваются, но Киев использует террористическую тактику комбинированных ударов по слабо прикрытым «гражданским объектам», утверждают в России.

– Снаряды РСЗО, будь то снаряды «Урагана», «Смерча», «Ольхи» или американские HIMARS, – не сложная цель для эшелонированной системы ПВО, они сбиваются российскими зенитными ракетными комплексами в большом количестве, так как имеют предсказуемую траекторию, малую скорость полета на конечном участке и не оборудованы средствами преодоления ПВО, – сообщил источник РИА «Новости».

Он уточнил, что «уже есть случаи, когда весь пакет HIMARS, то есть шесть ракет, полностью сбивались в залпе». В то же время источник отметил, что Украина использует тактику массированных комбинированных обстрелов, выбирая объекты, слабо прикрытые ПВО.

– В таких ударах задействованы несколько видов оружия, скоординированных по времени вхождения в зону ПВО. Например, могут сразу применяться системы «Ураган», «Смерч», «Ольха», а также корректируемые ракеты HIMARS. К этому набору могут добавляться тактические ракеты «Точка» и даже беспилотники Ту-141/Ту-143, как дополнительные ложные цели, – отметил собеседник.

В основном, по его словам, это удары по якобы гражданским объектам, а не по российским военным базам и складам оружия: «Массирование средств создает возможность прорыва к цели отдельных ракет. Это терроризм в чистом виде».

Напомним, глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник заявил, что американские РСЗО HIMARS представляют угрозу для республики, но оснований для паники нет. Вооруженные силы Украины нанесли по Луганску удар с использованием американской РСЗО HIMARS. В понедельник вечером украинские военные использовали HIMARS для удара по Новой Каховке в Херсонской области – как минимум семь человек погибли, 90 человек пострадали.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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