 

Российский МИД пригрозил Западу “болезненным” ответом на санкции

13.07.2022, 7:22, Новости дня
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Ответные шаги Москвы на санкции Запада могут быть весьма болезненными, европейские страны должны понимать, что рестрикциями в отношении РФ они изнуряют собственную экономику, сообщил директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

По его словам, российская сторона пока «не применяет, собственно, контрмеры в полную силу». «Очевидно, что западные страны и так изнуряют антироссийскими выпадами собственную экономику, своих граждан… Не Россия виновата в том, что европейцам грозит зима без обогрева, а летний зной – без кондиционеров. Санкции против нас оборачиваются бумерангом для западных экономик, в который раз в этом убеждаемся», – передает РИА «Новости» слова Биричевского.

«Вместе с тем оставляем за собой право на ужесточение наших специальных мер. Традиционно не комментируем их возможное содержание, соответствующие шаги прорабатываются правительством России. Ограничительные действия Запада чувствительны для российской экономики, но и наши ответные меры могут быть весьма болезненными», – отметил дипломат.

Напомним, высокопоставленные источники с российской стороны сообщили, что достигнута договоренность о транзите грузов в Калининградскую область, Евросоюз предоставил РФ документ, в котором указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между частями России.

Глава Калининградской области Антон Алиханов предложил в качестве самой крайней ответной меры РФ на запрет транзита в Калининградскую область пойти на полный запрет ввоза и вывоза любых товаров через Прибалтику. Он пригрозил уничтожить транспортный комплекс Прибалтики в ответ на введенный Литвой запрет транзита в Калининградскую область. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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