Байдену предрекли «большой конфуз» в Саудовской Аравии

Предстоящий визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию обернется для него «большим конфузом», заявили американские СМИ.

Телеведущий Fox News Стюарт Варни напомнил, что ранее на полях саммита G7 президент Франции Эммануэль Макрон заявил Байдену, что Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия едва ли могут увеличить добычу нефти.

По словам Варни, американский президент в ходе визита собирается «попросить» больше нефти у Эр-Рияда, однако это вряд ли возможно. При этом в случае согласия Саудовская Аравия должна будет получить одобрение ОПЕК+, куда, как отметил Варни, входит и Россия.

«Я не думаю, что президент сможет заполучить много нефти после этой поездки, но она обернется для него большим конфузом, потому что он умоляет саудовцев об этом (увеличении добычи)», – передает РИА «Новости» слова ведущего.

Варни добавил, что нынешние проблемы в США исходят от «первого дня Байдена у власти», когда тот подорвал «энергетическую независимость Америки». «Это была ошибка номер один, и с этого момента все распространяется», – резюмировал телеведущий.

Напомним, Байден совершит с 13 по 16 июля ближневосточное турне, в ходе которого посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию. На родине его критикуют за этот визит, но у Байдена нет другого выхода. По собственному признанию, помощь Эр-Рияда необходима ему для победы над Россией и Китаем.

Отношения между США и Саудовской Аравией обострились после убийства в 2018 году журналиста Джамаля Хашкаджи, который был известен своими критическими статьями о политике Эр-Рияда. Хашогджи пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018 году. Позднее выяснилось, что он был задушен, а его тело после гибели было расчленено и уничтожено.

Сенат США возложил ответственность за убийство на саудовского принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. В начале апреля Госдеп ввел санкции против граждан Саудовской Аравии.

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