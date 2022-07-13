Суперлуние сегодня – как оно влияет на планетарные процессы?

Суперлуние можно будет наблюдать в ночном небе 13 июля. В эту ночь Луна будет на максимально близком расстоянии от Земли.

Июль 2022 года богат на астрономические события: весь месяц продолжится великолепная возможность наблюдать за редким явлением — серебристыми облаками, особенно эффектными на закате или перед восходом Солнца. Кроме этого, 4 июля Земля прошла афелий — то есть находилась на самом дальнем расстоянии от Солнца. А 13 июля произойдет суперлуние 2022 года — совпадение двух важных астрономических моментов, связанных с Луной. Что это за явление и как оно влияет на природные катаклизмы и здоровье человека — читайте далее.

Появление термина “Суперлуние”

Суперлуние – не официальный астрономический термин. Это слово впервые использовал американский астролог Ричард Нолле в статье 1979 года для журнала Dell Horoscope. Нолле дал такое определение суперлунию: “новолуние или полнолуние в момент максимального или почти максимального (в пределах 90%) сближения Луны с Землей на заданной орбите”. Только с 2011 года слово “суперлуние” стало появляться в научно-популярных средствах массовой информации и теперь определение Нолле цитирует даже НАСА.

Научное название для суперлуния – “перигей-сизигия системы Земля – Луна – Солнце”.

Перигей – ближайшая к Земле точка, которую проходит Луна за полный оборот вокруг нашей планеты. Самая дальняя точка от Земли до Луны называется апогеем. Перигеи и апогеи существуют, потому что околоземная орбита Луны – не идеальный круг, а эллипс. Среднее расстояние от перигея до Земли равно 363 300 км, а от апогея до Земли – 405 500 км.

Суперлуние – момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 000 км, и моменты прохождения перигея и полнолуния отстоят по времени не больше, чем на 3 дня. Совпадения этих двух моментов (перигея и полнолуния) бывают каждый год, но близкие совпадения (менее 9 часов) бывают довольно редко.

Что происходит во время суперлуния

Сизигия в астрономии означает выравнивание трех или более небесных тел на одной прямой. Чаще всего этот термин употребляется по отношению к Земле, Солнцу и Луне или какой-либо планете Солнечной системы. Во время сизигии системы Земля – Луна – Солнце мы наблюдаем новую или полную фазу Луны.

Если Луна подходит ближе к Земле во время новолуния, то наблюдатели ничего не увидят, как и во время любого другого новолуния. А вот во время суперполнолуния Луна становится примерно на 7% больше и на 16% ярче, чем обычная полная Луна. По сравнению с полной Луной в апогее (когда Луна находится дальше всего от Земли), Луна в суперполнолуние выглядит на 14% больше и на 30% ярче.

Частота суперлуния

Суперполнолуния происходят три – четыре раза в год, поэтому это не такое уж редкое событие. В целом суперлуние происходит только во время полнолуния или новолуния в перигее, или близко к нему. Однако циклы фаз Луны и движения Луны от перигея к перигею не всегда совпадают: лунный месяц (от полнолуния к полнолунию или от новолуния к новолунию) длится 29,53059 дней, в то время как аномалистический месяц (от перигея к перигею) длится 27,55455 дней. Оба цикла совпадают каждые 14 лунных и 15 аномалистических месяцев:

14*29,53059 = 413,428

15*27,55455 = 413,318

Это означает, что цикл суперлуний длится 413 дней (один год, один месяц и 18 дней). Каждые 413 дней повторяется последовательность суперлуний.

Суперлуние-2022

Перигей — 13 июля в 12:09 мск. Луна подойдет к Земле на 357263 км и окажется на самом минимальном расстоянии от Земли в 2022 году. Полнолуние — 13 июля в 21:38 мск.

Разница между перигеем и полнолунием составит чуть больше 9,5 часов.

Наблюдение за суперлуной

13 июля 2022 года полная Луна появится над горизонтом после 21 часа и около полуночи достигнет максимальной высоты над южным горизонтом. Всю ночь до восхода Солнца суперлуна будет сиять в созвездии Стрельца. На небосводе при ясной погоде, восточнее, можно увидеть две планеты, которые сопровождают суперлуну 2022 года, – это Сатурн, и еще немного левее (восточнее) — Юпитер. Над суперлуной сияют три звезды Летнего Треугольника, а правее (западнее) — яркий Арктур из созвездия Волопас.

Влияние суперлуния на организм человека

Как бы нас ни пугали антинаучные предсказания, суперлуния не влияют на здоровье людей. Специалисты из Медицинской школы Вашингтонского университета, Токийского медицинского университета, Института медицинских исследований общества Макса Планка и Оксфордского университета проанализировали данные скорой помощи и крупнейших психиатрических больниц за последние 50 лет.

Оказалось, что число нервных срывов, панических атак и психологических расстройств в дни суперлуния такое же, как и в обычные дни. Ярко выраженной связи между приближением Луны к Земле и между состоянием здоровья выявить так и не удалось.

Несмотря на отсутствие научного обоснования, около трех миллионов человек на планете утверждают, что чувствуют приближение суперлуния. Наиболее часто встречающимися симптомами являются головная боль, тахикардия, проблемы со сном, раздражительность и беспричинное беспокойство. Врачи считают, что на состояние человека помимо лунной активности в ночи суперлуния могут влиять магнитные бури и перепады давления. Совокупность этих факторов вызывает у некоторых людей проблемы со здоровьем и нестабильное эмоциональное состояние.

Влияние суперлуния на природу

Вопреки устоявшемуся мнению, суперлуния не вызывают потопов, землетрясений, извержений вулканов или цунами. Они только служат причиной чуть более высоких приливов: на пару сантиметров выше, чем обычные приливы во время полнолуний. Если погода на побережье в это время плохая, то высокие приливы ее, конечно, не улучшат, но и влияние их едва заметно.

Какие еще суперлуния будут в 2022 году:

12 августа – Суперполнолуние;

23 ноября – Суперноволуние;

23 декабря – Суперноволуние.