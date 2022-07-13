 

Каждый день по шесть-семь человек пострадавших – в испанской Памплоне проходят знаменитые забеги с быками

13.07.2022, 6:55, Разное
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Каждый день проведения фиесты Сан-Фермин в испанской Памплоне в больницу попадают по шесть-семь человек, пострадавшие во время традиционного забега от быков. Как передаёт NTD, во время гонки люди падают или получают удары рогами. К счастью, жертв в этом году не было.

Выстрел сигнальной ракеты — и 12 быков устремляются по узкой улице за толпой людей. Так в испанской Памплоне начинается каждое утро фиесты Сан-Фермин, которая длится чуть больше недели.

Забава называется энсьерро. Дистанция забега — 849 метров. Обычно всё заканчивается за две-три минуты. Но и этого времени достаточно, чтобы кому-то упасть в толпе или получить удар рогом. В этом году каждый день в больницу попадают по шесть-семь человек. Жертв, к счастью, не было.

ТУРИСТ ИЗ ИРЛАНДИИ: Это захватывающе. Нет ничего подобного этому, и ничто не может подготовить к такому. Бежишь по улице, а рядом толпа людей, и вдруг слышишь цок-цок — и сзади появляется огромный бык. Это очень страшно, но захватывающе.

Для энсьерро используют специально выведенных быков. Вес каждого — 600 килограммов. В Памплоне устраивают такие забеги уже восемь столетий. Их проводят и в других городах Испании. Но фиеста Сан-Фермин известна больше. Огромной популярностью она обязана роману Хемингуэя «И восходит солнце».

В Памплоне живёт 200 тысяч человек, но во время праздника население увеличивается до нескольких миллионов.

Дата выхода в эфир 11 июля 2022 года.



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