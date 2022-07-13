Мнение: Почему китайцы радуются смерти Абэ

Почему китайцы радуются смерти Абэ

Многие удивлены появившимся в сети видео, на котором китайцы на дискотеке празднуют смерть бывшего премьера Японии Синдзо Абэ. Пост китайского издания «Жэньминь жибао» об убийстве японского политика набрал 2,6 млн лайков.

Конечно, радоваться смерти человека неприемлемо и аморально.

Однако давайте разберемся, почему в Китае на убийство Абэ отреагировали именно так. Если в двух словах: «историческая память». Если подробнее, то Синдзо Абэ в Китае воспринимали как опасного исторического ревизиониста, и весьма заслуженно.

Начнем с того, что Синдзо Абэ — внук Киси Нобусукэ, который во время Второй Мировой войны курировал… оккупацию Маньчжурии, где был известен как «Маньчжурский монстр». Маньчжурия, если кто забыл — это Северо-Восток Китая. На территории Китая японцы вытворяли такие зверства, о которых невозможно говорить спокойно. Это был настоящий Холокост, только на Востоке. Там и вивисекция (раздел тел живых людей без наркоза), и разрубание людей мечами в качестве развлечения, в том числе женщин и детей, и биологические эксперименты, и массовые изнасилования и казни. Жертвами японского геноцида в Китае, Корее и странах Юго-Восточной Азии стали десятки миллионов человек. Сотни тысяч женщин были угнаны в сексуальное рабство.

Японцы до сих пор не принесли официальных извинений Китаю и другим странам Азии за свои преступления, за оккупацию и геноцид.

Дед Синдзо Абэ был военным преступником класса «А». Но отсидел в тюрьме всего три года, а затем был отпущен американцами и стал премьер-министром Японии. Он принимал деятельное участие в создании правоконсервативной Либерально-демократической партии Японии, которая остается у власти с момента создания до настоящего времени (с двумя небольшими перерывами по паре лет). То есть Япония, по сути, до сих пор является однопартийным государством, несмотря на все выборы и «демократические» процедуры.

Синдзо Абэ не только не извинился за своего деда, но регулярно посещал храм Ясукуни, где захоронены 13 японских военных преступников класса «А» и кланялся «героям», которые воевали за «великую Японию». Более того, Абэ, как и многие его сторонники, являлся членом синтоисткой секты «Ниппон кайги», о которой стало известно не так давно. Синтоизм — это традиционная японская религия, которая, помимо прочего, обожествляет императора. Секта «Ниппон кайги» выступает за отмену послевоенной конституции Японии, которая ограничивает развитие армии, за отмену равных прав для женщин, за высылку всех приезжих, за отказ от законов по защите прав человека. Члены этой секты отрицают геноцид, устроенный в Китае. Сторонники Абэ, которым он раздавал высокие должности, также являлись членами этой секты и были замечены в таких невинных шалостях, как совместное улыбчивое фотографирование с лидером неонацисткой Национал-социалистской рабочей партии Японии (да, есть и такая) Кадзунари Ямада.

Естественно, Абэ занимал резко антикитайскую позицию — от поддержки Тайваня до стремления пересмотреть конституцию и обеспечить строительство армии, поддержки любых военных инициатив США в Азии. Да, Абэ пытался договориться с Россией по островам (на основе нашей передачи островов Японии, конечно), но, как написал в своем телеграм-канале эксперт МГИМО Иван Зуенко, цель Абэ состояла в том, чтобы вбить клин в дружеские отношения России и Китая.

А теперь представьте, как бы вы отнеслись, например, к смерти канцлера Германии, внука, скажем, Гиммлера, который бы ходил отдавать честь нацистским преступникам, состоял бы в секте, мечтающей о том, что Рейх снова воспрял, не признавал бы жертвы среди советского населения и делал бы все возможное, чтобы изолировать Россию и разрушить ее дружественные связи с другими странами? Вот примерно то же испытывают китайцы к Абэ.

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