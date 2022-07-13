ВОЗ решила «не ограничивать» возможный пол человека мужским и женским

В руководстве Всемирной организации здравоохранения утверждается, что пол человека «не ограничивается» принадлежностью к мужчинам или женщинам.

ВОЗ объявила, что «выходит за рамки» бинарных терминов, признавая «разнообразие», пишет Daily Mail.

Авторы документа объяснили свое решение увеличением использования «проснувшегося» гендерно-нейтрального нарратива не только в социально-общественной, но и в сфере здравоохранения, передает РИА «Новости».

Медицинские эксперты считают этот шаг «ненаучным» и «тревожным», пишут «Аргументы недели».

В 2021 году в США впервые выдали паспорт с отметкой о третьем гендере. Первым гражданином США, получившим паспорт с отметкой о гендере «Х», стал Дана Ззиим, «интерсексуал с небинарной гендерной принадлежностью», который ранее служил в американских ВМС.

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