Один из главных врагов Эрдогана госпитализирован

Исламский проповедник Фехтуллах Гюлен, один из главных противников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, госпитализирован, сообщают СМИ.

Соратники Гюлена сообщили в соцсетях, что после соответствующих рекомендаций медиков для него «было признано целесообразным некоторое время находиться в больнице для профилактических осмотров и наблюдения за его показателями здоровья», пишет Cumhuriyet.

Напомним, организация Гюлена запрещена в Турции. Сам он находится в США. Гюлена и «гюленистов», которых Эрдоган считает ответственными за организацию путча 2016 года, турецкий президент требует экстрадировать из США. Как сообщала Анкара, в связи с решением вступить в НАТО Швеция и Финляндия обязались не поддерживать организацию Гюлена FETO.

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