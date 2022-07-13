 

Леброн Джеймс резко осудил власти США за ситуацию с Грайнер

13.07.2022, 6:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Игрок клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс подверг критике власти США из-за ситуации вокруг американской баскетболистки Бриттни Грайнер, находящейся под судом в России.

«Как она может чувствовать, что ее родина прикрывает ей спину? – приводит слова баскетболиста ТАСС со ссылкой на Sports Illustrated. – На ее месте я бы подумал: «Хочу ли я вообще вернуться в США?».

Напомним, Химкинский городской суд Московской области провел первое заседание по существу по делу Грайнер. 17 февраля в Шереметьево у американки было обнаружено 0,702 грамма гашишного масла. Было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков. Грайнер написала письмо президенту Соединенных Штатов Джо Байдену.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.09.21 / Экономист призвал россиян не следовать призыву Дерипаски о самоограничении

18.10.21 / Певец Иван Марунич на концерте группы СКАЙ сделал предложение своей возлюбленной, но уронил кольцо. Видео

31.03.21 / На Москве-реке начали установку бонов на случай паводка

08.01.22 / Стало известно, какая актриса сыграет Одри Хепберн в биографическом фильме, и в сети возмущены этим выбором

18.09.21 / Климкин о “Северном потоке – 2”: Байден дал России и Путину от шести до 12 месяцев

11.08.20 / Звезда «Зачарованных» заметила новый симптом коронавируса

25.02.21 / ВВП США упал до рекордных значений со времен Второй мировой войны

30.06.21 / “Горько!” Дядя Жора женился второй раз на одной и той же женщине

14.11.20 / Лоза заявил о готовности сняться в новогодней передаче вместо Меладзе и Киркорова

25.08.20 / Суд освободил осужденного вместо брата жителя Саратова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinsko[email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика