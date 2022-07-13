Леброн Джеймс резко осудил власти США за ситуацию с Грайнер

Игрок клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс подверг критике власти США из-за ситуации вокруг американской баскетболистки Бриттни Грайнер, находящейся под судом в России.

«Как она может чувствовать, что ее родина прикрывает ей спину? – приводит слова баскетболиста ТАСС со ссылкой на Sports Illustrated. – На ее месте я бы подумал: «Хочу ли я вообще вернуться в США?».

Напомним, Химкинский городской суд Московской области провел первое заседание по существу по делу Грайнер. 17 февраля в Шереметьево у американки было обнаружено 0,702 грамма гашишного масла. Было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков. Грайнер написала письмо президенту Соединенных Штатов Джо Байдену.

—