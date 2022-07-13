Невидимая подводка для глаз – свежий тренд лета 2022: тенденции мейкапа и 2 техники его выполнения

Новая тенденция макияжа лета 2022 года, известная под названием «невидимая подводка», захватывает женщин — она уникальна и гламурна. Если вы устали от привычных кошачьих глаз, то вам понравится этот модный макияж. В этой статье вы узнаете о технике нанесения такого мейкапа.

Невидимая подводка для глаз – красота, элегантность, стиль

Если вам нравится играть с цветами или создавать эффект смоки-айс с помощью сочетания теней разных цветов, то вам обязательно стоит поэкспериментировать с этим трендом в макияже. Это так называемая невидимая подводка для глаз, когда «крыло» обводится тенями, но не заполняется. Отсюда и название.

Все веко имеет идеально смешанные цвета, но область, где обычно наносится подводка, кажется совершенно пустой. Результат ошеломляющий.

Как появился тренд в макияже

Этот потрясающий тренд появился благодаря Стейси Макдональд, профессиональному визажисту из Англии. Мейкап появился случайно, когда она вела урок по нанесению макияжа. На самом деле, она должна была добиться совершенно иного эффекта с помощью скотча. После снятия скотча макияж выглядел другим, но при этом также великолепным.

Визажисты и любители макияжа по всему миру теперь перенимают эту тенденцию и черпают вдохновение у Стейси. Они полагаются на блеск, монохромные тени для век и большой творческий потенциал.

Два варианта нанесения

У Стейси есть два предложения. Вы можете использовать скотч или средство для снятия макияжа.

Техника с применением скотча похожа на идеальный «кошачий глаз». Вместо того чтобы размещать его по диагонали у внешних уголков глаз, наклейте его в том же диагональном направлении в центре линии роста ресниц. Затем нанесите тени по вашему выбору и растушуйте по желанию. После того как вы удалите скотч, можете дополнить тени блестками или черной жидкой подводкой вдоль края.

Вы также можете работать в обратном направлении. Сначала нанесите тени на все веко. Затем очистите невидимую область средством для снятия макияжа.

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Как вариант

Подготовьте глаза к нанесению косметики и приведите в порядок брови. Выберите персиковые тени. Используйте пушистую кисть для нанесения на складку века.

Возьмите коричневые тени. Той же пушистой кистью сделайте акцент на внешней области складки.

Маленькой кистью нанесите темный матовый черный цвет и нарисуйте букву V во внешнем уголке. Будьте осторожны, чтобы не зайти слишком далеко.

Начните смешивать цвета. Возьмите коричневые тени и растушуйте четкие линии перехода.

С помощью маленькой кисти нанесите консилер на то место, где вы хотите сделать невидимую подводку. Придайте форму.

Закрепите макияж пудрой. Используя золотую (или любого другого цвета, который вам нравится) подводку для глаз, проведите линию от внутреннего уголка глаза к внешнему концу невидимой подводки, которую вы нарисовали.

Подчеркните внутренний уголок глаза. Также нанесите слой туши для ресниц, чтобы завершить образ.

Еще несколько советов

Чтобы выделить невидимую стрелку, подчеркните драматическую линию большим количеством блесток. Таким образом, вы заполняете пустое пространство, которое игриво контрастирует с блеском.

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Для более яркого эффекта также можно подчеркнуть край, где тени и веки «встречаются», с помощью подводки для глаз оригинального цвета. Это могут быть и светлые, и темные тона.

Чтобы сделать взгляд еще более пронзительным, подчеркните разрыв между линией ресниц и тенями для век с помощью черной подводки для глаз, чтобы действительно выделить это невидимое пространство. Женщина с таким макияжем всегда будет находиться в центре внимания.

Слишком большой невидимую зону делать не стоит. Она может быть незначительной, для того чтобы подчеркнуть другие цвета в вашем макияже.